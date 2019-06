«Мадам Х»: Мадонна раскрыла секрет, зачем носит повязку на один глаз

С момента выхода нового альбома Мадам Х известная певица Мадонна резко поменяла имидж: теперь она все время ходит с повязкой, закрывающей один глаз. Притом повязка эта не простая, а украшенная драгоценными камнями.

Фанаты стали переживать, уж не случилось ли с певицей что-то, может проблемы со здоровьем глаз. Поэтому Мадонна решила успокоить поклонников, пишет Семь дней со ссылкой на Yahoo news.

По словам певицы, повязка — это составляющая имиджа Мадам Х — альтер эго певицы в честь которого и был назван альбом.

«Она шпионка, которая была ранена на задании. Теперь она скрывает свой поврежденный глаз от мира. Она меняет личности, путешествует по миру, но неизменно один глаз ее скрыт от окружающих»,— рассказала певица.

Также Мадонна поведала откуда взялось прозвище Мадам Х. Оказывается, в юности ее так называла учительница танцев Марта Грэм, потому что Мадонну трудно было осадить (вероятно, в молодости певица любила поспорить с преподавателем).

.@Madonna opens up to @HarrySmith about her latest album and explains the meaning behind her new 'Madame X' persona — and the reason behind that eye patch. pic.twitter.com/nbpAreRnhf