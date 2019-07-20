Украина

Отдыхающим на заметку: на популярном курорте назвали «самых плохой пляж» (видео)

Курорты на Азовском море в летний сезон часто становятся объектами внимания видеоблогеров. Зачастую они выносят на суд общественности недостатки популярных мест отдыха, пишет местное издание.

Один из таких блогеров поставил «двойку» одному из пляжей Бердянска, известном в народе как «пляж лучших подруг».

«Камни, болото, грязь, тина, неприятные запахи — это полный треш и свинство», — говорит автор видео.

Сам автор не позиционирует себя как любителя «чернухи». По его словам, он в обзорах мест для отдыха старается увидеть в первую очередь хорошее.

Самому блогеру больше всего понравился пляж «Лагуна».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в разгар летнего сезона на популярном курорте Кирилловка не слишком многолюдно, разве что центральный пляж курортного поселка традиционно переполнен. На Пересыпи и Федотовой косе отдыхающих немного, практически на всех базах висят таблички «Есть свободные места» — виной всему погода, которая не балует отдыхающих в текущем году.

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