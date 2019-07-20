- 07:35 Выяснились детали гибели двух украинских бойцов от пуль снайпера на Донбассе: названы имена героев
- 07:11 «Манчестер Юнайтед» – «Интер»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
- 06:50 Жизни отдыхающих угрожает опасность: обвалилась дорога к популярной базе на Азове
- 06:25 Смертельное ДТП под Киевом: молодой водитель сбил на скорости трех человек
- 05:50 Отдыхающим на заметку: на популярном курорте назвали «самых плохой пляж»
- 05:16 Лиза Галкина и её «одиннадцать калорий»: дочь Аллы Пугачевой показала, как похудела после тренажера
- 04:47 “Украинский Лувр”: у Зеленского рассказали, что хотят сделать со зданием на Банковой
- 03:30 Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
- 03:14 «Непростые времена»: посол Украины в США Чалый оставил свою должность
- 02:25 В Великобритании назвали самую популярную песню века
- 01:52 Кендалл Дженнер показала абсолютно голое тело
- 01:23 В Украине наступил день тишины перед выборами в Раду: что нужно знать об этом
Отдыхающим на заметку: на популярном курорте назвали «самых плохой пляж» (видео)
Курорты на Азовском море в летний сезон часто становятся объектами внимания видеоблогеров. Зачастую они выносят на суд общественности недостатки популярных мест отдыха, пишет местное издание.
Один из таких блогеров поставил «двойку» одному из пляжей Бердянска, известном в народе как «пляж лучших подруг».
«Камни, болото, грязь, тина, неприятные запахи — это полный треш и свинство», — говорит автор видео.
Сам автор не позиционирует себя как любителя «чернухи». По его словам, он в обзорах мест для отдыха старается увидеть в первую очередь хорошее.
Самому блогеру больше всего понравился пляж «Лагуна».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в разгар летнего сезона на популярном курорте Кирилловка не слишком многолюдно, разве что центральный пляж курортного поселка традиционно переполнен. На Пересыпи и Федотовой косе отдыхающих немного, практически на всех базах висят таблички «Есть свободные места» — виной всему погода, которая не балует отдыхающих в текущем году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...