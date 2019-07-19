«Есть свободные места»: Кирилловка вынуждена заманивать отдыхающих идеальным морем (фото)

Украина

В разгар летнего сезона на популярном курорте Кирилловка не слишком многолюдно, разве что центральный пляж курортного поселка традиционно переполнен. Об этом пишет местное издание.

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«На Пересыпи и Федотовой косе отдыхающих немного, практически на всех базах висят таблички «Есть свободные места», — говорится в сообщении.

Вызвано это может быть, по мнению автора статьи, тем, что несколько недель подряд в регионе держится прохлада и идут дожди.

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При этом те, кто все же решил провести отпуск на побережье Азова, не прогадали — море радует свой чистотой и спокойствием. Температура воды снизилась до 23 градусов, ее поверхность покрывает лишь небольшая рябь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля Азовское море стало местом массового паломничества курортников-отдыхающих. О популярности азовских курортов свидетельствуют пробки на трассах и «перенаселенные» пляжи курортной Кирилловки. Побережье Азовского моря оказалось буквально «оккупировано» отдыхающими.

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