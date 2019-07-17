Происшествия

В Кирилловке молодой парень попал в реанимацию после купания в Азовском море

На популярном азовском курорте Кирилловка 20-летний отдыхающий отправился купаться в районе центрального пляжа.

В какой-то момент молодой человек начал захлебываться и пошел ко дну, пишет местное издание.

По словам очевидцев, они не остались в стороне, бросились на помощь юноше и достали курортника из воды.

Юношу пытались откачать, но он, к сожалению, захлебнулся и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

«На данный момент он находится в реанимационном отделении Акимовской центральной районной больницы. Причины произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Напомним, что несколько дней назад в Кирилловке отдыхающие не на шутку были перепуганы, увидев в море змею. Опасаясь за жизнь находившихся на пляже детей, курортники решили убить пресмыкающееся, посчитав, что перед ними ядовитая змея. Когда они совершили свою расправу, оказалось, что от их ударов пострадала не змея, а водяной уж.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке начали взимать плату за проезд с ночевкой на территорию Федотовой косы (за селом Степок). С одного авто требуют 200 гривен. Нововведение вызвало бурю возмущения в социальных сетях, пользователи устроили жаркие дебаты относительно того, законно ли установлена такая «такса».

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