Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: молодой водитель сбил на скорости трех человек

Поздно вечером в пятницу, незадолго до полуночи недалеко от села Вита Поштова под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Audi A6 сбил мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG.

По предварительной информации, автомобиль Audi, за рулем которого находился водитель 1999 года рождения, мчался со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы — мужчина в возрасте 30 лет, а также женщины 37 и 40 лет. Они направлялись в магазин, который находился при автозаправочной станции.

Пытаясь обогнать автобус, человек за рулем авто не заметил пешеходов и совершил наезд.

В результате ДТП все трое пешеходов погибли, при этом некоторые из них потеряли конечности.

От полученных травм мужчина и две женщины скончались на месте.

Прибывшие на место аварии полицейские перекрыли участок дороги для тщательного осмотра места происшествия.

По предварительной информации, водитель Audi был трезвым — тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все же отправили в больницу для более тщательного теста. На месте же активно работали следователи, которым и предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 19 июля, на улице Братиславской в Киеве произошло смертельное лобовое столкновение. На съезде с путепровода возле столичной Больницы скорой помощи (БСП) легковой автомобиль Daewoo Nexia выскочил на встречную полосу и врезался в Hyundai i30.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter