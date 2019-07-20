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Смертельное ДТП под Киевом: молодой водитель сбил на скорости трех человек
Поздно вечером в пятницу, незадолго до полуночи недалеко от села Вита Поштова под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Audi A6 сбил мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG.
По предварительной информации, автомобиль Audi, за рулем которого находился водитель 1999 года рождения, мчался со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы — мужчина в возрасте 30 лет, а также женщины 37 и 40 лет. Они направлялись в магазин, который находился при автозаправочной станции.
Пытаясь обогнать автобус, человек за рулем авто не заметил пешеходов и совершил наезд.
В результате ДТП все трое пешеходов погибли, при этом некоторые из них потеряли конечности.
От полученных травм мужчина и две женщины скончались на месте.
Прибывшие на место аварии полицейские перекрыли участок дороги для тщательного осмотра места происшествия.
По предварительной информации, водитель Audi был трезвым — тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все же отправили в больницу для более тщательного теста. На месте же активно работали следователи, которым и предстоит выяснить обстоятельства ДТП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 19 июля, на улице Братиславской в Киеве произошло смертельное лобовое столкновение. На съезде с путепровода возле столичной Больницы скорой помощи (БСП) легковой автомобиль Daewoo Nexia выскочил на встречную полосу и врезался в Hyundai i30.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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