Украина



Всего на сутки пережила черкасчанка Виктория Веретельник своего мужа и двоих детей, которые погибли в жуткой автокатастрофе под Николаевом. Напомним, трагедия произошла в ночь на 17 июля на трассе Николаев — Благовещенск. Автомобиль Citroen, за рулем которого был 35-летний житель Черкасс, столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находилось 30 пассажиров, ехавших на отдых в Железный Порт. Удар был такой большой силы, что легковой автомобиль смяло, как консервную банку. Водитель Citroen Виталий Веретельник, а так же его дети 11-летний Иниль и 5-летняя Рианна, погибли на месте. В машине находилась и мама детей Виктория. Семья возвращалась домой после отдыха на море. В автобусе никто не пострадал.

Викторию Веретельник без сознания доставили в больницу. У нее была травма головы, многочисленные травмы туловища и перелом ключицы. Врачи боролись за жизнь женщины, а ее родственники организовали сбор средств на лечение Виктории. Но, к сожалению, спасти ее не удалось. Женщина скончалась ночью 18 июля, так и не узнав о гибели своих близких.

Виктория с сыном

Про Викторию Веретельник известно, что она работала в Черкассах мастером маникюра. Ранее была вокалисткой в одном из местных ресторанов. Виктория чутко откликалась на чужую беду. На своей странице в соцсети она часто размещала посты с просьбой о помощи больным раком детям со всей Украины.

Виталий Веретельник с дочкой

«Я тебя всегда буду помнить, ты была светлым и чистым человеком. Сегодня, в 1:30 наша дорогая и любимая Викуся не выдержала. Нет больше ни слез, ни слов. Она полетела к своим деткам», — написала в Facebook подруга Виктории Tatyana Plyachenko.

19 июля в Черкассах состоятся похороны погибшей под Николаевом семьи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Полтаве врачи борются за жизнь талантливой 12-летней танцовщицы Сони Похиленко, которая попала в страшное ДТП вместе с родителями, когда возвращалась из детского лагеря.

А 18 июля в жутком ДТП под Одессой погибли четверо, в том числе ребенок.

Ранее в результате ДТП, случившегося на автодороге Бережаны — Розгадов в Тернопольской области пять человек получили травмы, 17-летняя девушка умерла в больнице.

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