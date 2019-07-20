Жара и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 20 июля

Украина

В Украине 20 июля погода ожидается без осадков. Лишь днем и западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

«Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура ночью 11−16°, на побережье морей 17−20°; днем 24−29°, в южной части до 31°; в Карпатах ночью 7−12°, днем 15−20°», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», начало текущей недели оказалось слякотным и депрессивным из-за антициклона Xandra. Правда, хандрить погода будет не долго, 30-градусная жара уже возвращается в Украину.

Так, заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня подтвердила «ФАКТАМ», что в Украину вернется жара. По ее словам, до конца этой недели ожидается повышение температуры на юге до 30—32 градусов тепла. А в Киеве, на севере и западе страны ожидается повышение до 28—29 градусов тепла.

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