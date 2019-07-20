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Украина

Готовятся к "перемирию"? В сети показали фото скопления российской техники возле украинской границы

10:42 20 июля 2019 222
Военная техника
Инф. «ФАКТОВ»

С конца июня и по крайней мере до середины июля в Ростовской области вблизи границы с Украиной наблюдается передвижение военной техники. В частности, 25 июня о военной технике в пределах города Зверево сообщают российские СМИ.

В сети публикуют снимки, на которых видно несколько зенитных орудий, стоящих на специальных передвижных платформах. Также видны вагоны поездов с маркировкой российских железных дорог.

«Судить о назначении военной техники на территории Ростовской области не приходится. Кроме того, ее наличие на платформах для передвижения вовсе не означает, что она направляется для военных действий на территории Украины», — пишет одно из российских интернет-СМИ.

В издании предполагают, что военная техника может предназначаться для одной из воинских частей Ростовской области — Каменск-Шахтинского или Новочеркасска. Можно предположить, что эту технику отправили со складов хранения старого вооружения 232-й ракетно-артиллерийской бригады ЦВО ВС РФ.

Как писали «ФАКТЫ», пользователи соцсетей еще несколько недель назад начали публиковать видео переброски крупной военной техники к границам Украины в Ростовской области.

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