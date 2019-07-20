- 13:20 Фанаты «русского мира» устроили провокацию в Станице Луганской
- 12:34 «Не стыдно?»: Омелян раскритиковал указ Зеленского
- 12:32 В Кременчуге умерла вдова Героя Небесной Сотни
- 11:55 В Киеве обстреляли автобус: первые детали происшествия
- 11:28 Украинский юниор с рекордом выиграл чемпионат Европы
- 11:27 Популярный украинский певец засветился в оккупированном Крыму
- 10:56 Алжир второй раз в истории стал сильнейшей сборной Африки: видеообзор матча
- 10:54 Посол, назначенный в свое время Порошенко, рассказал о достижениях в США
- 10:42 Готовятся к "перемирию"? В сети показали фото скопления российской техники возле украинской границы
- 10:32 После моего первого эфира муж сказал: «Это был такой ужас!» — телеведущая Оксана Гутцайт
- 09:59 Три года без ответа: в Киеве почтили память убитого журналиста Павла Шеремета
- 09:51 Самый модный аксессуар лета: советы дизайнера
«Не стыдно?»: Омелян раскритиковал указ Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его «аналитики» относительно ремонта дорог.
«Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий. А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно», — написал он в Facebook.
По словам министра, сделать намеченную Зеленским реконструкцию нереально за три года.
«Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 долл/месяц. Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!» — обратился к президенту Омелян.
Как писали «ФАКТЫ», 18 июля в Запорожье во время общения президента Владимира Зеленского с генеральным директором ЗАО «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой, который отвечает за ремонт автомобильного перехода через плотину Днепровской ГЭС, была достигнута договоренность о сроках ремонта, а в случае их несоблюдения — отставке чиновника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.