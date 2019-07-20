«Не стыдно?»: Омелян раскритиковал указ Зеленского

Политика

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его «аналитики» относительно ремонта дорог.

«Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий. А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно», — написал он в Facebook.

По словам министра, сделать намеченную Зеленским реконструкцию нереально за три года.

«Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 долл/месяц. Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!» — обратился к президенту Омелян.

Как писали «ФАКТЫ», 18 июля в Запорожье во время общения президента Владимира Зеленского с генеральным директором ЗАО «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой, который отвечает за ремонт автомобильного перехода через плотину Днепровской ГЭС, была достигнута договоренность о сроках ремонта, а в случае их несоблюдения — отставке чиновника.

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