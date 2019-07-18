Украина

В четверг, 18 июля, в Запорожье во время общения президента Владимира Зеленского с генеральным директором ЗАО «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой, который отвечает за ремонт автомобильного перехода через плотину Днепровской ГЭС, была достигнута договоренность о сроках ремонта, а в случае их несоблюдения — отставке чиновника. Напомним, ранее пари по срокам ремонта самого длинного моста через реку Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым.

В Запорожье Зеленский поставил задачу, чтобы до 15 октября была завершена реконструкция моста через плотину ДнепроГЭСа и восстановлено дорожное покрытие.

«Мы приедем 15 октября и проверим. Договорились?», — спросил Владимир Зеленский, обращаясь к Игорю Сироте.

Заказчиком работ по ремонту автомобильного перехода является ЗАО «Укргидроэнерго», исполнители — ОАО «Днепр-Спецгидроэнергомонтаж» и ООО «Интехстрой».

Напомним, 17 июля Зеленский устроил разнос чиновникам Николаева. Перед этим в Борисполе президент выгнал из зала заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, а в Одессе потребовал от мэра срочно выделить землю для бесплатного проезда в морской порт.

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