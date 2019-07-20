Лето ожило: синоптик дала прогноз погоды на день выборов

Украина

Погода в день проведения голосования на досрочных парламентских выборах в Украине 21 июля будет яркой и горячей. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

«Воздух завтра будет или очень теплым, или горячим — температура воздуха составит +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов. Лето снова ожило)», — пишет она.

По ее словам, кратковременные дожди с грозами возможны на западе и севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах. На остальной территории будет сухо и солнечно.

«В Киеве завтра есть вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице уже действительно летняя, ожидается +26 +29 градусов», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», начало текущей недели оказалось слякотным и депрессивным из-за антициклона Xandra. Правда, хандрить погода будет не долго, 30-градусная жара уже возвращается в Украину.

Так, заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня подтвердила «ФАКТАМ», что в Украину вернется жара. По ее словам, до конца этой недели ожидается повышение температуры на юге до 30—32 градусов тепла. А в Киеве, на севере и западе страны ожидается повышение до 28—29 градусов тепла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter