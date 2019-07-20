Политика

Есть горячие версии: Луценко рассказал о расследовании убийства Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета «есть горячие версии». Об этом он написал в Facebook.

«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии», — заявил генпрокурор.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, прошла акция «Кто убил Павла? Три года без ответа».

Акция стартовала в 8:00 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где три года назад взорвали автомобиль журналиста. Организаторы акции пригласили всех желающих на просмотр фильма-расследования «Убийство Павла» в кинотеатр «Лира».

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