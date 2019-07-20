Политика

Три года без ответа: в Киеве почтили память убитого журналиста Павла Шеремета (видео)

В Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция «Кто убил Павла? Три года без ответа». Организатором акции выступил интернет-портал «Украинская правда».

«20 июля 2016 в центре Киева был убит наш коллега и друг Павел Шеремет. Через три года мы так и не знаем ни имена исполнителей, ни заказчиков убийства», — написали организаторы в Facebook.

Акция стартовала в 8:00 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где три года назад взорвали автомобиль журналиста. После нее организаторы приглашают всех желающих на просмотр фильма-расследования «Убийство Павла» в кинотеатр «Лира».

Отметим, что на данный момент имена заказчиков и исполнителей неизвестны. Как писали «ФАКТЫ», недавно экс-генпрокурор Виктор Шокин сделал сенсационное заявление о том, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен один из нардепов, который и сейчас занимает довольно высокий пост.

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