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Не ответили на вопрос: в метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на украинцев
В метро Санкт-Петербурга вечером 19 июля произошел дикий случай. Один из пассажиров накинулся с попутчиков с ножом. Мужчину оскорбило, что пассажиры проигнорировали его вопрос и не ответили, будут ли выходить на следующей станции.
Жертвами неадеквата оказались двое украинцев 33−34 лет. Мужчины были глухонемыми, потому на адресованный им вопрос ответить, естественно, не могли. Пострадавших госпитализировали, удары ножом пришлись в область груди, состояние раненых тяжелое.
Злоумышленника задержали. Он оказался 36-летним дагестанцем, уже судимым за насилие и телесные повреждения и до недавнего времени работавшим на стройке.
Как сообщает «Фонтанка», задержать неадеквата удалось благодаря 26-летнему местному жителю. Он вступился за глухонемых пассажиров и смог выбить нож из рук дебошира.
Напомним, ранее в России пьяный военнослужащий ударил ножом подростка, а местный депутат в Северной Осетии напал на учительницу прямо на уроке.
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