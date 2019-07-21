Общество и люди

Сначала — присяга, потом — предложение руки и сердца: в Харькове нацгвардеец романтично позвал любимую замуж (видео)

В Харькове выпускная церемония в Национальной академии Нацгвардии закончилась помолвкой: один из курсантов сделал предложение своей девушке и та ответила согласием.

В церемонии принятия присяги участвовали 26 солдат академии. Иван Калугин из Краснограда Харьковской области привнес в военное мероприятие немного романтики. Приятели солдата выстроились на плацу в форме сердца. В центре этой фигуры оказались военнослужащий и его избранница Наталья Ющук. Под аплодисменты пара обручилась: солдат предложил любимой статье его женой и подарил ей обручальное кольцо. Девушка ответила «Да».

С датой свадьбы жених и невеста еще не определились: выпускникам академии Нацгвардии предстоит полтора года службы в роте обеспечения учебного процесса либо в роте охраны комендантской службы.

Напомним, в этом году выпускная церемония у курсантов полиции также закончилась романтично: пара выпускников объявили о помолвке.

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