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Голкипер Алиссон в один день стал отцом и победил со сборной Бразилии (фото)
Новоиспеченный победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», вратарь сборной Бразилии Алиссон во второй раз стал отцом. Супруга родила футболисту сына, которого назвали Маттео.
Стоит отметить, что в этот же день (в ночь на 15 июня по киевскому времени) голкипер в матче открытия Кубка Америки-2019 помог сборной Бразилии разгромить команду Боливии — 3:0.
Кстати, совсем недавно, после того, как Алиссон отстоял «на ноль» в решающем матче Лиги чемпионов, поднял над головой трофей и получил медаль, он удобно расположился на газоне мадридского стадиона «Ванда Метрополитано» и принялся звонить беременной жене.
У бразильского вратаря также есть дочь Хелена, родившаяся в апреле 2017-го.
Алиссон познакомился с будущей женой, когда они еще были подростками. Пара не любит афишировать отношения, поэтому о романе известно немного: жили по соседству в Порту-Алегри, сначала крепко сдружились, а потом начали встречаться. После школы Наталья пошла учиться в медицинский университет, а Алиссон избрал футбольную карьеру. В 2015-м они поженились, но об этом знали лишь близкие. Только на годовщину свадьбы супруги сообщили о важном событии в своей жизни в соцсетях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» купил вратаря «Ромы» за рекордную сумму в истории футбола.
Фото Getty Images
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