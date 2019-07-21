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Киевлян предупредили о проблемах на дорогах из-за визита арабского шейха
Киевлян предупредили о готовящемся ограничении движения в столице. Как сообщили в Управлении государственной охраны, это связано с визитом в нашу страну премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай.
В соответствии с сообщением УГО в Facebook, визит высокого гостя в Киев продлится 21−24 июля, в связи с чем возможны «временные незначительные ограничения дорожного движения» в столице.
«УГО будет сопровождать премьера ОАЭ на территории Украины в течение 4 дней», — информируют в Управлении государственной охраны.
Напомним, ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось оправдываться за временные ограничения движения в Киеве в связи с прибытием премьер-министра Молдовы Майи Санду 11 июля. Тогда практически заблокированным оказался проспект Григоренко.
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