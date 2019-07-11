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Хорошо забытое старое: на улицах Киева снова появились VIP-кортежи (видео)
В Киеве снова появились длинные кортежи автомобилей VIP-класса. Видео с VIP-кортежем на проспекте Петра Григоренко опубликовал «Киев Оперативный». Напомним, ранее в столице перекрывали движение, когда проезжали правительственные кортежи или машины с иностранными гостями.
«В Киеве снова появились кортежи. Как будто обещали, что этого не будет? Киев, проспект Григоренко», — подпись под роликом.
Кого сопровождал кортеж машин по проспекту Григоренко неизвестно. Однако движение транспорта было остановлено и на трассе образовалась длинная пробка.
Напомним, в своем интервью перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский обещал все делать по-новому. По его словам, он не намерен ездить с кортежами охраны. Во время его президентства не будут перекрывать дороги и выключать светофоры, чтобы страдали люди.
Вместе с тем, сразу после инаугурации, 21 мая, новый президент приехал на работу в Администрацию на автомобиле Mercedes в сопровождении пяти автомобилей. Тогда же во дворе его дома, на Грушевского 9А, появились микроавтобусы государственной охраны, а рядом в парке — несколько агентов, которые прочесывали территорию.
Позже в президентском кортеже появилась шестая машина — автомобиль-«дублер» (два Mercedes-Benz S-Class имеют одинаковые госномера), в одном из которых ездит Зеленский.
В команде нового президента сообщили, что в обозримом будущем президент Украины Владимир Зеленский не будет копировать своего персонажа Василия Голобородько из «Слуги народа» и ездить на велосипеде.
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