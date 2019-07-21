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В Грузию не впустили многодетную мать из Украины: названа причина
Гражданке Украины Юлии Сусляк, подозреваемой в торговле детьми, которую 19 июля освободили из зала суда в Тбилиси, было отказано во въезде в Грузию на основании закона о Правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
«Грузинские правоохранители вернули гражданку Украины Юлию Сусляк в направлении Азербайджана через погранично-пропускной пункт «Вахтангиси», — говорится в сообщении.
Ранее адвокат Юлии Сусляк Зураб Тодуа сообщил, что неизвестные сняли его подзащитную с поезда Баку-Тбилиси на территории Гардабанского муниципалитета Грузии и незаконно вывезли в Азербайджан. По его словам, когда Сусляк пыталась вернуться, грузинские пограничники отказали ей во въезде в страну.
Основанием стали статьи закона, в которых говорится об отказе во въезде при отсутствии страхования либо финансовых средств, достаточных для проживания в Грузии, а также о непредоставлении информации о целях приезда.
Напомним, впервые Сусляк грузинские полицейские задержали в апреле. Она направлялась из Украины в Грузию через Россию и вызвала подозрение полицейских, сообщив при пересечении грузинской границы, что является матерью всех, кто был с ней десяти детей, тогда как по документам четверо из них родились в 2017 году, а трое — в 2018.
В семье объясняли, что хотели иметь много детей, сама Юлия смогла родить четырех, а затем обратилась к суррогатным мамам. По версии грузинской стороны, украинка этих детей везла на продажу. Генетическая экспертиза, которую провели в Грузии, доказала отцовство мужа Сусляк, который сейчас находится в Абхазии.
В июне грузинский суд продлил арест Юлии Сусляк еще на 35 дней.
Десять детей Юлии Сусляк вернулись в Украину. Они прилетели в аэропорт «Борисполь» на президентском самолете, и пока будут жить в Ярмолинцах Хмельницкой области у бабушки с дедушкой.
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