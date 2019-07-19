Украинку, задержанную в Грузии с девятью детьми, отпустили

Общество и люди

Украинку Юлию Сусляк, которую задержали в Грузии по подозрению в торговле детьми, в пятницу, 19 июля, отпустили из зала суда. Об рассказал ее адвокат Зураб Тодуа.

Он отметил, что 19 июля истекал срок представления прокурорами всех доказательств вины Сусляк.

«Но поскольку они в течение трех месяцев не смогли ни одного доказательства раздобыть, решили следующее: якобы они не смогли получить доказательства, и лучше с этим разберется прокуратура Украины по делу суррогатного материнства и купле-продаже детей «, — цитирует адвоката ТСН.

По словам адвоката, сторона обвинения хотела получить доказательства по статье Уголовного кодекса Грузии (торговля людьми). Обвинение также хотело, чтобы из зала суда украинка попала в самолет, следующий в Киев. Однако защите удалось спрятать ее и сейчас украинка, по словам Тодуа, находится в безопасном месте и до окончания дела останется в Грузии.

Тодуа также сказал, что защита хочет довести дело до конца и осудить прокуроров, открыли производство по делу украинки «без всяких на то оснований и держали женщину под стражей в течение трех месяцев».

Напомним, многодетную маму Юлию Сусляк конце апреля арестовали на грузинской границе, когда она пыталась выехать в непризнанную Абхазию вместе с детьми. Подозрение силовиков вызвало то, что семеро из них были рождены в течение одного года. В семье объясняли, что хотели иметь много детей, сама Юлия смогла родить четырех, а затем обратилась к суррогатным мамам. По версии грузинской стороны, украинка этих детей везла на продажу. Генетическая экспертиза, которую провели в Грузии, доказало отцовство мужа Сусляк, который сейчас находится в Абхазии.

В июне грузинский суд продлил арест Юлии Сусляк еще на 35 дней.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что десять детей Юлии Сусляк вернулись в Украину. Они прилетели в аэропорт «Борисполь» на президентском самолете, и пока будут жить в Ярмолинцах Хмельницкой области у бабушки с дедушкой.

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