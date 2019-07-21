Происшествия

На трассе Киев-Чоп микроавтобус влетел в остановку: есть погибшая и пострадавшие (фото)

В воскресенье, 21 июля, около на автодороге Киев — Чоп в районе села Козева Сколевского района Львовской области произошло ДТП, в котором погибла женщина, травмы получили двое детей. В субботу, 20 июля, на Владимирском спуске в Киеве произошло тройное ДТП, в котором погиб 49-летний водитель Lexus.

Как сообщили в областном главке полиции, водитель автомобиля «Рено Трафик», 19-летний житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

42-летнюю жительницу Сколевского района и двух ее дочерей в возрасте 12 и 14 лет с телесными повреждениями доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла, диагнозы детей уточняются.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос о задержании водителя микроавтобуса.

Как сообщали «ФАКТЫ», вечером в пятницу, 19 июля, недалеко от села Вита Поштова под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Audi A6 сбил мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG.

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