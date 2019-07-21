Украина

Боевики потеряли много боевой техники: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ на Донбассе

ВСУ провели успешную спецоперацию на Донбассе, предупредив обстрел одного из мирных населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, обнаружив и уничтожив значительное количество боевой техники и живой силы врага. Об этом в сети сообщил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, террористы готовили обстрел специально к годовщине освобождения украинского населенного пункта от боевиков, однако после удара ВСУ остались не просто без техники, а именно без боевой военной техники.

Информация о готовящемся обстреле была получена военной разведкой.

Отметим, что перед объявлением «хлебного перемирия» на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.



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