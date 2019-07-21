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Кровавое перемирие: ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе
На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, где с полуночи 21 июля был введен режим тишины, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.
По информации штаба, сегодня около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе Счастья Луганской области подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.
Также, в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения.
«Раненых эвакуировали в городскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших воинов!», — говорится в сообщении.
Как сообщали «ФАКТЫ», 18 июля на Донбассе во время прицельного обстрела боевиков погиб украинский военный Богдан Бигус, еще двое получили ранения. Перед этим, 15 июля, под Авдеевкой получил смертельные ранения украинский военнослужащий Дмитрий Лисовол.
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