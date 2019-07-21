- 20:04 В Верховную Раду проходят пять партий: обнародованы данные экзит-полов
- 20:01 Выборы в Раду 2019: результаты экзит-полов, данные о явке и другие подробности
- 19:47 Стало известно о попытках России сорвать выборы в Раду
- 19:23 ЧП в Кривом Роге: ребенок выпал из окна многоэтажки, пока мама была на выборах
- 18:56 В Хмельницком тысячи людей пришли проститься с погибшим на Донбассе бойцом Богданом Бигусом
- 18:28 В Киеве пьяный водитель зачитал рэп патрульным
- 18:00 «Динамо» проиграло новичку премьер-лиги: видео матча
- 17:55 Во Львове женщина съела свой бюллетень: инцидент попал на видео
- 17:38 Сеть взбудоражило фото избирателя со спущенными штанами: выяснилась история снимка
- 17:03 22 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит семейный врач Феликс Илясевич
- 16:59 Обчистил три магазина: в сети показали видео с наглым вором, орудующим в Киеве
- 16:44 РосСМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
«Динамо» проиграло новичку премьер-лиги: видео матча
В воскресенье, 21 июля, вице-чемпион Украины киевское «Динамо» провел заключительный спарринг перед стартом официальной части сезона-2019/2020. Подопечные Александра Хацкевича уступили новичку отечественной премьер-лиги, «Колосу» из села Коваливка, что под Киевом — 1:2 (Беседин, 58 — Гавриш, 55, с пенальти, Нехтий, 78, Черноморец, 90+2).
В матче, в котором не смогли принять участие полузащитники «бело-синих» Цыганков и Дуэлунд, киевляне владели подавляющим преимуществом, но победа досталась вовсе не им. Сельская команда открыла счет после того, как Де Пена сбил соперника в своей штрафной площадке и арбитр назначил пенальти, но через несколько минут Беседин удачно в падении замкнул фланговый прострел и восстановил равновесие. Решающий же мяч был забит после того, как нападающий «Колоса» удачно переправил мяч в дальний угол после прострела с правого фланга. Уже в компенсированное время «Динамо» осталось в меньшинстве, когда Бурда прервал с помощью нарушения правил выход соперника один на один с вратарем, а затем коваливцы увеличили свое преимущество благодаря блестяще исполненному штрафному удару, установив окончательный счет в матче.
Добавим, что в первой половине воскресенья «Динамо» провело еще один спарринг — в поединке с «Оболонью-Бровар» из первой национальной лиги была зафиксирована результативная ничья — 1:1 (Цитаишвили, 7 — Островский, 82).
Напомним, что уже через неделю «Динамо» проведет первый официальный матч в сезоне-2019/2020 — в воскресенье, 28 июля, команда Александра Хацкевича сыграет в Одессе с донецким «Шахтером» в борьбе за Суперкубок Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, какой телеканал покажет матч за Суперкубок Украины.
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...