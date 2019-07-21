«Динамо» проиграло новичку премьер-лиги: видео матча

Спорт

В воскресенье, 21 июля, вице-чемпион Украины киевское «Динамо» провел заключительный спарринг перед стартом официальной части сезона-2019/2020. Подопечные Александра Хацкевича уступили новичку отечественной премьер-лиги, «Колосу» из села Коваливка, что под Киевом — 1:2 (Беседин, 58 — Гавриш, 55, с пенальти, Нехтий, 78, Черноморец, 90+2).

В матче, в котором не смогли принять участие полузащитники «бело-синих» Цыганков и Дуэлунд, киевляне владели подавляющим преимуществом, но победа досталась вовсе не им. Сельская команда открыла счет после того, как Де Пена сбил соперника в своей штрафной площадке и арбитр назначил пенальти, но через несколько минут Беседин удачно в падении замкнул фланговый прострел и восстановил равновесие. Решающий же мяч был забит после того, как нападающий «Колоса» удачно переправил мяч в дальний угол после прострела с правого фланга. Уже в компенсированное время «Динамо» осталось в меньшинстве, когда Бурда прервал с помощью нарушения правил выход соперника один на один с вратарем, а затем коваливцы увеличили свое преимущество благодаря блестяще исполненному штрафному удару, установив окончательный счет в матче.

Добавим, что в первой половине воскресенья «Динамо» провело еще один спарринг — в поединке с «Оболонью-Бровар» из первой национальной лиги была зафиксирована результативная ничья — 1:1 (Цитаишвили, 7 — Островский, 82).

В матче с "Оболонью-Бровар" была зафиксирована результативная ничья

Напомним, что уже через неделю «Динамо» проведет первый официальный матч в сезоне-2019/2020 — в воскресенье, 28 июля, команда Александра Хацкевича сыграет в Одессе с донецким «Шахтером» в борьбе за Суперкубок Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, какой телеканал покажет матч за Суперкубок Украины.

Фото ФК «Динамо»

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