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ЧП в Кривом Роге: ребенок выпал из окна многоэтажки, пока мама была на выборах
В Кривом Роге на Днепропетровщине зафикисирован очередной случай падения ребенка из окна многоэтажки. На сей раз не повезло двухлетнему малышу, проживающему с семьей в квартире на втором этаже микрорайона «Восточный-1».
Медики диагностировали у пострадавшего перелом лобной кости и госпитализировали в реанимационное отделение.
Матери ребенка в момент инцидента дома не было — она ушла на избирательный участок, где по неподтвержденным данным работает.
В полиции эти данные подтвердили, сообщив, что женщина оставила своих сыновей 2-х и 4-х лет под присмотром своего старшего брата. Почему дети оказались без присмотра, в настоящее время устанавливают правоохранители.
«Факт зарегистрирован, но о какой-либо ответственности взрослых говорить пока рано», — заявили журналистам КП в Украине в полиции.
Напомним, в Херсоне малышка выпала из окна 4 этажа и осталась жива, а в Луцке 11-месячный ребенок после падения приземлился на руки прохожих.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.