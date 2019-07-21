Происшествия

ЧП в Кривом Роге: ребенок выпал из окна многоэтажки, пока мама была на выборах

В Кривом Роге на Днепропетровщине зафикисирован очередной случай падения ребенка из окна многоэтажки. На сей раз не повезло двухлетнему малышу, проживающему с семьей в квартире на втором этаже микрорайона «Восточный-1».

Медики диагностировали у пострадавшего перелом лобной кости и госпитализировали в реанимационное отделение.

Матери ребенка в момент инцидента дома не было — она ушла на избирательный участок, где по неподтвержденным данным работает.

В полиции эти данные подтвердили, сообщив, что женщина оставила своих сыновей 2-х и 4-х лет под присмотром своего старшего брата. Почему дети оказались без присмотра, в настоящее время устанавливают правоохранители.

«Факт зарегистрирован, но о какой-либо ответственности взрослых говорить пока рано», — заявили журналистам КП в Украине в полиции.

Напомним, в Херсоне малышка выпала из окна 4 этажа и осталась жива, а в Луцке 11-месячный ребенок после падения приземлился на руки прохожих.

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