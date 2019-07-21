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Стало известно о попытках России сорвать выборы в Раду
Наблюдатели от Всемирного конгресса украинцев зафиксировали попытки России сорвать внеочередные парламентские выборы в Украине, распространяя.дезинформацию о кандидатах. Об этом сообщил президент общественной организации Евгений Чолий.
Он также констатировал, что аналогичным образом россияне действовали и во время президентских выборов в Украине в марте.
«Во время президентских выборов наша команда была представлена 122 наблюдателями, которые делали медиа-мониторинг для 30 стран мира, на 20 языках и зафиксировали попытки дезинформировать западный мир об избирательном процессе в Украине, а также пытались очернить каждого из кандидатов. В своем отчете мы еще раз подчеркиваем, что Российская Федерация пыталась сорвать процесс выборов во время президентской кампании в Украине», — заявил Евгений Чолий.
Тем не менее в МВД Украины данных о серьезных кибератаках во время выборов в Верховную Раду не зафиксировали, заявил министр Арсен Аваков.
«В отличие от президентской кампании, во время парламентской мы не фиксировали серьезных кибератак. Мы постоянно сотрудничаем с британскими, канадскими и американскими и европейскими коллегами, а также с офисами Facebook, Google, Twitter», — сказал министр.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как сотрудники СБУ разоблачили жительницу Днепра, которая под руководством российских спецслужб пыталась повлиять на ход и подготовку парламентских выборов в Украине.
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