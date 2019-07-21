Куда так спешить? Сеть возмутило поведение пассажиров самолета Киев — Амстердам

Общество и люди

В сети рассказали об инциденте на борту самолета сообщением Киев-Амстердам авиакомпании «МАУ». Одна из пассажирок и ее семья решила раньше других покинуть самолет, поэтому начала доставать вещи, лишь только самолет коснулся полосы.

Попытки стюардессы объяснить женщине правила авиационной безопасности ни к чему не привели, однако перепалка продолжалась 10 минут.

Уже в автобусе пристыдить пассажирку попытались ее соседи по самолету, однако она по-хамски ответила им, что обсуждать тему не собирается, так как это «их личное дело».

Автор поста в Facebook, Ярослава Гресь, отмечает, что именно на таких примерах становится ясно, сколько нам нужно сделать, чтобы стать ближе к Европе.

«Потому что решение быть в Европе и быть Европой — это не только подписи на официальных бумагах, но и ответственность каждого из нас работать над собой. Принять правила игры. Уважать друг друга. Или хотя бы просто не быть жлобом», — написала она, опубликовав фото главной «героини».

Напомним, ранее пилот самолета самолета авиаперевозчика YanAir из-за конфликта некоторых пассажиров с бортпроводницей пригрозил туристам тюрьмой.

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