Украина

В одном из округов Киева может выиграть не "Слуга народа", — данные экзит-пола

В 211-м округе столицы (Голосеевский район) побеждает секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Центром социологических исследований им. Драгоманова.

За него проголосовало 26,4% опрошенных.

Второе место с небольшим отрывом занимает представитель партии «Слуга народа» Александр Юрченко (25,2%).

Выдвиженец партии «Голос» Тарас Козак, согласно экзит-пола, получил 8,5%.

При этом 21,7% не ответил, за кого голосовали.

На выходе 40 избирательных участков опросили около 4980 респондентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно данным Национального экзит-пола, в следующую Верховную Раду проходят «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Родина» и «Голос». Партия «Слуга народа» получает 43,9% голосов — 126 мандатов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5% - 33 мандата, «Европейская солидарность» — 8,9% - 26 мандатов, «Батькивщина» — 7,6% - 22 мандата, «Голос» — 6,3% - 18 мандатов. Другие партии не преодолели 5% -ный барьер. Еще 199 мандатов получат мажоритарщики.

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