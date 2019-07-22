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Украина

Меньше половины: опубликована окончательная явка на выборах в Раду

0:51 22 июля 2019 67
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

На внеочередных выборах в Верховную Раду девятого созыва 21 июля явка составила 49,84%. Такой показатель ЦИК определила на основе данных их всех 199 округов, передает «Интерфакс-Украина».

Сведения о явке отображаются на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В частности, явка по областям составила:

  • в Винницкой области — 51,03%;
  • в Волынской — 52,26%;
  • в Днепропетровской — 50,91%;
  • в Донецкой — 45,71%;
  • в Житомирской — 51,48%;
  • в Закарпатской — 41,16%;
  • в Запорожской — 50,82%;
  • в Ивано-Франковской — 48,04%;
  • в Киевской — 50,30%;
  • в Кировоградской — 49,40%;
  • в Луганской — 49,23%;
  • во Львовской — 53,42%;
  • в Николаевской — 47,09%;
  • в Одесской — 46,97%;
  • в Полтавской — 54,10%;
  • в Ровенской — 48,02%;
  • в Сумской — 52,24%;
  • в Тернопольской — 54,21%;
  • в Харьковской — 50,43%;
  • в Херсонской — 43,93%;
  • в Хмельницкой — 53,17%;
  • в Черкасской — 51,53%;
  • в Черновицкой — 42,06%;
  • в Черниговской — 54,80%;
  • в Киеве — 48,97%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стали известны уточненные результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00 в воскресенье вечером, 21 июля. Согласно обнародованным данным, «Слуга народа» получила 44,2% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%, «Европейская солидарность» — 8,7%, «Батькивщина» — 7,4%, «Голос» — 6,5%.

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