Украина

Меньше половины: опубликована окончательная явка на выборах в Раду

На внеочередных выборах в Верховную Раду девятого созыва 21 июля явка составила 49,84%. Такой показатель ЦИК определила на основе данных их всех 199 округов, передает «Интерфакс-Украина».

Сведения о явке отображаются на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В частности, явка по областям составила:

в Винницкой области — 51,03%;

в Волынской — 52,26%;

в Днепропетровской — 50,91%;

в Донецкой — 45,71%;

в Житомирской — 51,48%;

в Закарпатской — 41,16%;

в Запорожской — 50,82%;

в Ивано-Франковской — 48,04%;

в Киевской — 50,30%;

в Кировоградской — 49,40%;

в Луганской — 49,23%;

во Львовской — 53,42%;

в Николаевской — 47,09%;

в Одесской — 46,97%;

в Полтавской — 54,10%;

в Ровенской — 48,02%;

в Сумской — 52,24%;

в Тернопольской — 54,21%;

в Харьковской — 50,43%;

в Херсонской — 43,93%;

в Хмельницкой — 53,17%;

в Черкасской — 51,53%;

в Черновицкой — 42,06%;

в Черниговской — 54,80%;

в Киеве — 48,97%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стали известны уточненные результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00 в воскресенье вечером, 21 июля. Согласно обнародованным данным, «Слуга народа» получила 44,2% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%, «Европейская солидарность» — 8,7%, «Батькивщина» — 7,4%, «Голос» — 6,5%.

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