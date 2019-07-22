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Меньше половины: опубликована окончательная явка на выборах в Раду
На внеочередных выборах в Верховную Раду девятого созыва 21 июля явка составила 49,84%. Такой показатель ЦИК определила на основе данных их всех 199 округов, передает «Интерфакс-Украина».
Сведения о явке отображаются на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.
В частности, явка по областям составила:
- в Винницкой области — 51,03%;
- в Волынской — 52,26%;
- в Днепропетровской — 50,91%;
- в Донецкой — 45,71%;
- в Житомирской — 51,48%;
- в Закарпатской — 41,16%;
- в Запорожской — 50,82%;
- в Ивано-Франковской — 48,04%;
- в Киевской — 50,30%;
- в Кировоградской — 49,40%;
- в Луганской — 49,23%;
- во Львовской — 53,42%;
- в Николаевской — 47,09%;
- в Одесской — 46,97%;
- в Полтавской — 54,10%;
- в Ровенской — 48,02%;
- в Сумской — 52,24%;
- в Тернопольской — 54,21%;
- в Харьковской — 50,43%;
- в Херсонской — 43,93%;
- в Хмельницкой — 53,17%;
- в Черкасской — 51,53%;
- в Черновицкой — 42,06%;
- в Черниговской — 54,80%;
- в Киеве — 48,97%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стали известны уточненные результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00 в воскресенье вечером, 21 июля. Согласно обнародованным данным, «Слуга народа» получила 44,2% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%, «Европейская солидарность» — 8,7%, «Батькивщина» — 7,4%, «Голос» — 6,5%.
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