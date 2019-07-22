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ЦИК обработала 7 процентов протоколов: в Раду проходят шесть партий
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала результаты подсчета 7% протоколов на выборах в Раду. Об этом говорится в данных информационной системы комиссии.
По результатам подсчета 7% протоколов, голоса распределяются следующим образом:
- «Слуга народа» — 41,30%;
- «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,67%;
- «Батькивщина» — 9,16%;
- «Европейская солидарность» — 8,68%;
- «Голос» — 6,16%.
- Радикальная партия Олега Ляшко — 5,16%.
Напомним, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.
По данным первого Национального экзит-пола, который проводили фонд «Демократические инициативы», Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:
- «Слуга народа» — 44,2%
- «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%
- «Европейская солидарность» — 8,8%
- «Батькивщина» — 7,4%
- «Голос» — 6,5%
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в воскресенье, 21 июля, составила 49,84%. Так, наибольшая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях — 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области — 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.
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