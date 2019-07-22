Украина

ЦИК обработала 7 процентов протоколов: в Раду проходят шесть партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала результаты подсчета 7% протоколов на выборах в Раду. Об этом говорится в данных информационной системы комиссии.

По результатам подсчета 7% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

«Слуга народа» — 41,30%;

«Оппозиционная платформа — За життя» — 11,67%;

«Батькивщина» — 9,16%;

«Европейская солидарность» — 8,68%;

«Голос» — 6,16%.

Радикальная партия Олега Ляшко — 5,16%.

Напомним, на выборах в Верховную раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.

По данным первого Национального экзит-пола, который проводили фонд «Демократические инициативы», Центр Разумкова и КМИС, больше всего голосов набирают следующие политические силы:

«Слуга народа» — 44,2%

«Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%

«Европейская солидарность» — 8,8%

«Батькивщина» — 7,4%

«Голос» — 6,5%

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в воскресенье, 21 июля, составила 49,84%. Так, наибольшая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях — 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области — 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.

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