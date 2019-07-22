Алла Пугачева в мини-шортах сразила наповал публику в Юрмале (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 21 июля, в зале «Дзинтари» в Риге состоялся заключительный день музыкального фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала». На нем было много звезд — Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с женой, дочерью и внуком, Лариса Рубальская. Но самым долгожданным стало появление Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным, пишет «Дни.Ру».

«Главная артистическая чета России» пришла в зал аккурат к третьему звонку — вернее, проехала со служебного входа в новом черном автомобиле и заняла место за дальним столиком в VIP-ложе. В прошлый раз, на первом концерте, Алла и Максим сидели в партере, теперь же решили не переключать на себя внимание публики.

«Алла Борисовна, вы прекрасно выглядите!» — обратились к Примадонне журналисты.

«А что мне еще остается? Держусь!» — отшутилась Пугачева.

Чистый морской воздух Рижского взморья явно идет на пользу 70-летней певице — она выглядит свежей, отдохнувшей, похорошевшей. Короткие белые шорты, белые носочки и белые же дорогие брендовые кроссовки подчеркивали и красивый ровный загар, и стройность ног любимой миллионами певицы.

Элегантный клатч добавил законченности продуманному образу.

Алла Борисовна, конечно, устала от постоянного внимания к себе, вспышек камер, необходимости хорошо выглядеть. И ее можно понять — столько десятилетий оставаться самой интересной и востребованной персоной страны очень непросто.

На заключительном дне фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» ей и всем зрителям предстояло насладиться песнями Сергея Лазарева, Григория Лепса, EMIN, Валерия Сюткина и, конечно же, хозяйки праздника Лаймы Вайкуле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь Примадонны Лиза Галкина решила заняться своей фигурой и показала, как похудела после занятий на тренажере.

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