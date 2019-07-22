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«Батька» наносит удар по «ворам в законе»: «смотрящего» за Минском Рашада отправили за решетку на десять лет
В Беларуси Минский районный суд приговорил к 10 годам заключения «вора в законе» Рашада Исмаилова (Рашада Ганджинского), который был задержан в ноябре 2018 за незаконный оборот оружия и наркотиков. Об этом сообщает «Sputnik-Беларусь».
Вместе с ним были также арестованы два подельника — они получили 8 и 6 лет тюрьмы соответственно. В ходе проведенных обысков помимо наркотиков силовики изъяли пистолет Макарова, пистолет ТТ и 14 боевых патронов к ним. Кроме оружия и боеприпасов. Позднее следствия выяснило, что криминальный авторитет прибыл в страну по поддельном паспорту РФ.
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В ходе следствия было установлен, что Ганджинский является «смотрящим» за азербайджанской диаспорой от известного вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули).
Следствие не исключает, что криминальный авторитет прибыл в Белоруссии именно по поручению Гули, как ранее в 2017 году был направлен в Абхазию с целью оказания поддержки Нико Дгебуадзе (Ника Гагринский) в переделе сфер влияния на юге России и в странах Кавказского региона с абхазским «законником» Раулем Барцба (Пыза). Однако разборки завершились перестрелкой, в которой Пыза подстрелил и Рашада, и Нико Гагринского.
Именно поэтому Ганджинский стал прибегать к услугам охраны. Однако на это были и другие причины. Так, в январе 2017 года Исмаилов объявил, что азербайджанского вора в законе Ровшана Ленкоранского убили по его приказу из мести за убийство весной 2016 года в Москве авторитетного бизнесмена Джамбулата Шамиль-оглы, а за смерть Ровшана Ленкоранского до сих пор есть немало желающих отомстить.
По другим данным, в республику Ганджинский мог прибыть с целью выяснить отношения с другим «законником» Сашей Кушнером, так как тот за глаза называл его «не вором».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве был найден мёртвым криминальный авторитет, лидер одной из ОПГ.
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