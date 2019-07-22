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Зеленский надеется найти «взаимопонимание» с Путиным
После объявления первых данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог со своим российским коллегой. Об этом пишет DW.
«Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка», — сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в избирательном штабе в Киеве, в воскресенье, 21 июля, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
В беседе глав государств 11 июля речь шла об освобождении пленных моряков. «Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас», — подчеркнул Зеленский, но точные сроки назвать отказался.
Зеленский подтвердил, что обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных. Президент Украины подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из «нормандского формата» переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.
Как известно, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые провели телефонную беседу 11 июля. По данным пресс-службы Зеленского, ключевым вопросом разговора стало освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России после захвата кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также речь шла о возвращении на родину других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.
В свою очередь, Кремль сообщил, что лидеры двух стран обсуждали вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. «Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», — указывалось в сообщении.
Кроме того, Путин и Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в «нормандском формате».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский назвал партию, с которой готов вступить в коалицию.
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