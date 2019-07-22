Политика

На Львовщине на выборах побеждает кандидат от "Европейской солидарности"

На 125-м округе во Львовской области на выборах в парламент побеждает Андрей Лопушанский, который баллотировался от партии «Европейская солидарность».

Об этом говорится в заявлении партии, основанном на предварительном подсчете голосов.

Напомним, партия «Европейская солидарность» проходит в Верховную Раду, набирая около 8−9% голосов по стране.

Остальные результаты выборов читайте здесь.



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