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На Львовщине на выборах побеждает кандидат от "Европейской солидарности"
На 125-м округе во Львовской области на выборах в парламент побеждает Андрей Лопушанский, который баллотировался от партии «Европейская солидарность».
Об этом говорится в заявлении партии, основанном на предварительном подсчете голосов.
Напомним, партия «Европейская солидарность» проходит в Верховную Раду, набирая около 8−9% голосов по стране.
Остальные результаты выборов читайте здесь.
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