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Политика

На Львовщине на выборах побеждает кандидат от "Европейской солидарности"

7:52 22 июля 2019 182
Андрей Лопушанский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

На 125-м округе во Львовской области на выборах в парламент побеждает Андрей Лопушанский, который баллотировался от партии «Европейская солидарность».

Об этом говорится в заявлении партии, основанном на предварительном подсчете голосов.

Напомним, партия «Европейская солидарность» проходит в Верховную Раду, набирая около 8−9% голосов по стране.

Остальные результаты выборов читайте здесь.

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