- 08:34 Подсчитаны треть голосов: кого украинцы выбрали в Верховную Раду
- 08:13 Насиловал внучку и снимал на телефон: в Днепропетровской области задержан 65-летний педофил
- 08:07 Добкин, Литвин, Береза и другие: кто пролетел мимо Рады в мажоритарных округах
- 08:03 Деве поступит заманчивое деловое предложение, а Водолея ждет судьбоносное знакомство
- 07:52 На Львовщине на выборах побеждает кандидат от "Европейской солидарности"
- 07:41 Украину накроют дожди и грозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды
- 07:35 Вишневый сок — от воспаления суставов: какие продукты помогают бороться с артритом
- 07:02 Выборы в Верховную Раду: последние результаты
- 06:53 Metallica исполнила на русском хит Виктора Цоя «Группа крови на рукаве» (мощное видео)
- 06:50 Алла Пугачева в мини-шортах сразила наповал публику в Юрмале
- 06:45 «Батька» наносит удар по «ворам в законе»: «смотрящего» за Минском Рашада отправили за решетку на десять лет
- 06:35 “Шустрый малый»: врачи назвали неожиданный продукт для повышения потенции
Насиловал внучку и снимал на телефон: в Днепропетровской области задержан 65-летний педофил
В Днепропетровской области произошло жуткое ЧП — 65-летний мужчина изнасиловал свою неродную внучку-подростка.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Не подонок, а просто старый скот! Молодая 28-летняя женщина жительница Днепропетровской области, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей 2006 и 2015 г. р. бабушке и неродному дедушке 1954 г. р. После того, как мать вернулась с работы старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь
По его словам, насильник был задержан. Оказалось, ранее он неоднократно был осужден за подобные правонарушения.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в последнее время в Украине участились случаи педофилии. О причинах этого явления читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..