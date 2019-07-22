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Украина

Насиловал внучку и снимал на телефон: в Днепропетровской области задержан 65-летний педофил

8:13 22 июля 2019 304
Педофил
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В Днепропетровской области произошло жуткое ЧП — 65-летний мужчина изнасиловал свою неродную внучку-подростка.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Не подонок, а просто старый скот! Молодая 28-летняя женщина жительница Днепропетровской области, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей 2006 и 2015 г. р. бабушке и неродному дедушке 1954 г. р. После того, как мать вернулась с работы старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21.07.2019 совершил в отношении нее действия сексуального характера. Этот урод всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем, и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон», — пишет Аброськин.

По его словам, насильник был задержан. Оказалось, ранее он неоднократно был осужден за подобные правонарушения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в последнее время в Украине участились случаи педофилии. О причинах этого явления читайте здесь.

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