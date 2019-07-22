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Мать утонула на глазах у ребенка: подробности жуткого ЧП на украинском курорте
На пляже курортного поселка Лазурное (Скадовский район Херсонской области) буквально в трех метрах от берега утонула молодая женщина. Ранее в курортной Кирилловке в бассейне утонул мальчик.
Как сообщает издание «Херсонці», ЧП произошло на глазах сына погибшей, который сидел на берегу. Трагедия произошла около трех часов дня — отдыхающие заметили, что женщина долго лежит в воде лицом вниз. Когда люди подошли к ней, то обнаружили, что она уже мертва. По одной из версий, из-за перепада температур у купальщицы могла остановиться сердце, однако спасателя, который мог бы заподозрить неладное и помочь человеку, на этом участке пляжа не было.
«Сотрудники полиции установили, что женщина с ребенком и со своим знакомым приехали из Черниговской области на машине отдыхать в Лазурное. Сняли жилье в селе, и мать с сыном пошли на пляж, где и случилась трагедия. Знакомый погибшей увезет ребенка на Черниговщину к его родственникам», — рассказал начальник Скадовского отдела Национальной полиции Алексей Пешков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с начала 2019 года в Украине утонуло более 600 человек. По данным ГосЧС, с начала июня количество погибших на водоемах превысило 300 человек, 42 из которых — дети.
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