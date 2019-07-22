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Авто с бюллетенями попало в ДТП: фото с места аварии в Херсоне
В Херсоне рано утром 22 июля попал в ДТП попал микроавтобус с членами избирательной комиссии. Они перевозили бюллетени в окружную комиссию. Напомним, аналогичное происшествие случилось 20 июля в Закарпатской области.
Инцидент произошел на пересечении улиц Театральная и Воронцовская.
Установлено, что ДТП спровоцировала водитель автомобиля «ЗАЗ Славута», которая, выезжая со второстепенной дороги на главную, не отдала приоритет «Фольксваген-Транспортер». В результате микроавтобус, в котором находились члены избирательной комиссии в сопровождении полицейской, перевернулся.
В результате сотрудница полиции получила незначительные повреждения, члены участковой комиссии не пострадали. Бюллетени были переданы членам окружной комиссии в неповрежденном состоянии.
Автомобиль виновницы ДТП
Инцидент получил предварительную правовую квалификацию по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
Напомним, в день выборов в Раду 21 июля зафиксировано нападение на полицейского, охранявшего избирательный участок. А на Львовщине женщина съела бюллетень.
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