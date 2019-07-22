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В Днепре двое мужчин тащили по улице труп третьего
В Днепре произошло дикое ЧП — двое мужчин, которых очевидцы заметили по улице Богданова, тянули мертвое тело. При этом они сами находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и вряд ли понимали, что делают. Напомним, на Николаевском автовокзале труп младенца нашли в урне.
Задержанные днепряне
Сначала они тащили тело, а затем бросили его на асфальт, сообщает Информатор.
Свидетели вызвали патрульных и скорую помощь. Тем не менее медики только констатировали смерть мужчины.
Полиция открыла уголовное производство.
Напомним, в середине июля в аннексированном Крыму тело пропавшего накануне крымского татарина нашли на пляже с гирей на шее.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...