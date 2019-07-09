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С гирей на шее: в Крыму нашли мертвым пропавшего крымского татарина
В Крыму на берег пляжа в поселке Николаевка Симферопольского района после шторма вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей. Ранее под Херсоном нашли убитого фермера Владимира Овсянникова.
Как сообщает ATR, убитый — 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, пропавший в оккупированном Крыму в апреле 2019 года. «Труп уже разлагался, еле вытащили. Голова и кисти отделились от тела», — сообщил источник, близкий к семье погибшего. О Радише Ягъяеве известно, что он был предпринимателем, у него были торговые точки и склады.
Эксклюзивный материал о том, как в 2014 году оккупанты убили крымского татарина «Вскоре после того, как российские оккупанты увели Решата, в соседнем районе нашли его изувеченный труп» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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