25.68 / 25.98 28.73 / 29.20
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Надежда Савченко набрала на выборах 8 голосов

11:39 22 июля 2019 73
Надежда Савченко
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области (он оказался самым маленьким в Украине), получила только восемь голосов в свою поддержку. Отметим, что Савченко пыталась проводить свою предвыборную кампанию в т. ч. на неподконтрольной территории Донецкой области.

При этом она не планирует обжаловать результаты голосования в суде.

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп», — констатировала Савченко в комментарии «Громадське ТБ».

По ее словам, кроме подкупа, ее конкуренты прибегали и к запугиванию избирателей.

Победу в округе одержал самовыдвиженец Александр Ковалев.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, каких знаковых действующих депутатов, которые боролись за победу в мажоритарных округах, не будет в новой Раде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины