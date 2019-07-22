Надежда Савченко набрала на выборах 8 голосов

Политика

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области (он оказался самым маленьким в Украине), получила только восемь голосов в свою поддержку. Отметим, что Савченко пыталась проводить свою предвыборную кампанию в т. ч. на неподконтрольной территории Донецкой области.

При этом она не планирует обжаловать результаты голосования в суде.

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп», — констатировала Савченко в комментарии «Громадське ТБ».

По ее словам, кроме подкупа, ее конкуренты прибегали и к запугиванию избирателей.

Победу в округе одержал самовыдвиженец Александр Ковалев.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, каких знаковых действующих депутатов, которые боролись за победу в мажоритарных округах, не будет в новой Раде.



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