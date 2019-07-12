Украина

Надежду Савченко не пустили в Горловку

Народному депутату Украины Надежде Савченко, которая накануне выборов в Верховную Раду собралась в агитационный тур на оккупированные территории Донбасса, не оформили разрешение для посещения Горловки.

Об этом сообщил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения «поклоннице сюрреализма и террористов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время недавнего телеэфира Надежда Савченко, которая до сих пор является фигурантом дела о подготовке масштабного теракта в центре Киева, заявила, что у боевиков «ДНР» и «ЛНР» «есть гордость».



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