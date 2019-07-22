Участвовавшим в выборах партиям заплатят миллионы из бюджета: СМИ назвали суммы

Украина

По предварительным данным, на досрочных парламентских выборах в Верховную Раду избраны пять партий. Еще шесть политических сил набрали более двух процентов голосов избирателей, но не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. А это означает, что финансирование из госбюджета могут получить аж 11 партий. Как и предусматривает закон «О предотвращении и противодействии политической коррупции», согласно которому политические силы, получившие на выборах более двух процентов поддержки избирателей, получают деньги на свою деятельность. При этом они должны ежегодно отчитываться об использовании средств украинских налогоплательщиков.

Проанализировав данные экзит-полов, СМИ подсчитали примерный объем финансирования партий — лидеров предвыборной гонки и тех, кто не дотянул до 5-процентной поддержи избирателей.

В частности, «Громадське» подсчитало, что «Слуга народа» ежегодно может получать на свою деятельность из госказны около 530 миллионов гривен, то есть более 2,5 миллиарда гривен за пять лет работы парламента IX созыва. Если данные ЦИК и экзит-полов совпадут, то «Оппозиционная платформа — «За життя» может рассчитывать на ежегодные средства украинских налогоплательщиков в размере около 140 млн грн. «Европейская солидарность» — 109 млн грн, «Батьківщина» — около 90 млн грн, «Голос» — более 75 млн грн.

Далее следуют партии, которые, скорее всего, не проходят в Верховную Раду, но набирают более 2 процентов голосов и право на получение государственного финансирования. В частности, «Сила и честь» сможет рассчитывать на ежегодные 50 млн, «Оппозиционный блок» будет получать около 40 млн грн, меньше на пару-тройку миллионов партия Шария и Радикальная партия Олега Ляшко. «Украинская стратегия Гройсмана», согласно предварительным подсчетам, будет финансироваться из госбюджета в размере около 25 млн гривен, приблизительно такую же сумму могут составить ежегодные выплаты «Свободе».

Остальные политические силы пока что набрали менее двух процентов поддержки избирателей. В частности, среди них и парламентская партия «Самопоміч», лидер которой Андрей Садовый заявил о намерении подать в отставку с поста главы политсилы.



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