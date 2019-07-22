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Под Киевом зарезали журналиста: момент смертельного инцидента попал на видео
В воскресенье, 21 июля, в Славутиче (Киевская область) трое мужчин избили четвертого, а затем один из нападавших полоснул жертву ножом, перерезав сонную артерию. Ранее в Одессе мужчина зарезал семью соседей-должников.
Как сообщает «Мелитополь РИА», погибший в Славутиче — журналист Юрий Булат — скончался на месте. Также издание разместило фото и видео с места трагедии.
Тем временем в полиции Киевской области отрицают, что погибший — сотрудник массмедиа. «Трагедия произошла у одного из баров. Между местными жителями произошла драка, в ходе которой один человек нанес удар ножом в область шеи другом мужчине. Вследствие полученной травмы, пострадавший погиб на месте происшествия (он не является представителем медиа)», — говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в Киевской области.
В течение нескольких часов полицейским удалось выяснить, где находятся все трое подозреваемых. Человек, ударивший ножом Юрия Булата, вышел к правоохранителям сам. «Во время проведения неотложного обыска автомобиля одного из задержанных были обнаружены и изъяты нож с кастетом… Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержатся в изоляторе временного содержания. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщают в областной полиции.
По данному смертельному инциденту открыто уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе одного мужчину застрелили в собственной квартире, другого — зарезали средь бела дня на пляже
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?