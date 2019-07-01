Происшествия

Дерзкие убийства в Одессе: одного мужчину застрелили в собственной квартире, другого — зарезали на пляже

Поздно вечером в воскресенье, 30 июня, в Одессе несколько неизвестных ворвались в жилище и хладнокровно застрелили 27-летнего мужчину в его собственной квартире дома в переулке Маяковского, 8. Согласно предварительным данным, злоумышленников было трое. Они выпустили они несколько пуль из огнестрельного оружия и стремительно исчезли с места преступления. Ранее в Чугуеве Харьковской области 61-летний мужчина застрелил своего сына, а затем совершил самоубийство.

Несмотря на то что соседи достаточно оперативно вызвали полицию, попытки поймать преступников успехом не увенчались. Правоохранители даже ввели в действие план «Перехват».

Накануне, в тот же день, на популярном одесском пляже Аркадия неизвестный лишил жизни иностранца. Попросту зарезал его среди бела дня на глазах у множества людей.

Ни одно из убийств в полиции официально пока не комментируют, хотя самих фактов не отрицают.

Как стало известно «ФАКТАМ», убитый в Аркадии — студент одного из одесских вузов, гражданин Марокко.

По обоим случаям открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В то же время в Одессе продолжаются поиски 23-летнего Георгия Джибигашвили. Он ушел из дома 19 июня в 15:00 в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о тройном убийстве в центре Одессы: пожилой мужчина вырезал семью соседей-должников.



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