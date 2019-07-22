Происшествия

Шаурма пошла не туда: в Ровенской области на фестивале отравились 14 человек

В Дубно (Ровенская область) шаурма, приобретенная на одной из торговых точек, развернутых на рок-фестивале «Тарас Бульба», уложила на больничные койки 10 человек, еще четверо от госпитализации отказались. Ранее в этом регионе отравились десятки гостей свадьбы в пгт Мизоч.

Как сообщают в Ровенском областном лабораторном центре Минздрава, среди пострадавших от острой кишечной инфекции — трое детей. В учреждении подчеркивают, что этот инцидент — уже третье массовое отравление в области.

«Чаще всего возбудители кишечных инфекций передаются через продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко) и готовые блюда, кондитерские изделия, немытые фрукты, ягоды, овощи. Заболевание сопровождается лихорадкой, рвотой, поносом, болями в животе, повышением температуры», — подчеркивают в лабораторном центре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Прикарпатье, в одной из частных усадеб в городе Яремче массово отравились приехавшие на отдых дети.

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