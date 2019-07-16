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Невеселая свадьба: на торжестве в Ровенской области отравились десятки людей
В Ровенской области с пищевыми отравлениями в больницу попало 39 гостей свадьбы, которую праздновали в кафе «Гурман» в поселке городского типа Мизоч. Ранее в Львове на больничные койки попали 18 гостей свадьбы.
Как сообщают в ГосЧС, среди пострадавших в Мизоче, госпитализированных в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы, восемь детей. Всего в кафе было порядка 100 гостей. Сейчас специалисты проводят в заведении общественного питания противоэпидемические мероприятия.
А в Луцке, где на днях в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек, в медучреждение попало еще трое посетителей пиццерии «Феличита». По состоянию на утро вторника, 16 июля, в больнице находится 13 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из сотни детей из Каменец-Подольского Хмельницкой области, которые приехали на отдых и оздоровление в Коблево (Одесская область), около 40 с кишечной инфекцией попали в местную больницу.
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