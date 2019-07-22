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Водитель BlaBlaCar оказался машинистом поезда и подвез пассажира в кабине

13:39 22 июля 2019 352
Кабина дизель-поезда
Инф. «ФАКТОВ»

Известный сервис BlaBlaCar подтвердил перевозку пассажира в кабине поезда. По данным российских СМИ, инцидент произошел 15 июля с жителем Москвы. Он хотел уехать домой из Санкт-Петербурга, для чего забронировал место в автомобиле через BlaBlaCar. Напомним, в конце 2018 года в России зверски убили водителя BlaBlaCar.

Прибыв на место отбытия, москвич обнаружил, что находится на железнодорожном вокзале Петербурга. Там его встретил машинист, который посадил вместо автомобиля в кабину поезда и таким образом довез до столицы.
Поездка обошлась в 1,3 тысячи рублей.

На данный момент BlaBlaCar заблокировал аккаунт недобросовестного перевозчика, сообщили в компании.

Отметим, что в Украине популярный сервис также неоднократно попадал в криминальную хронику. Так, в 2016 году пропал львовянин Тарас Позняков, который уехал из Львова в Киев на своей «Ауди». Через несколько дней автомобиль с измененными номерами нашли в гаражном кооперативе поселка Новоселки под Киевом. Найти тело водителя не удалось.

Следствие выяснило, что к преступлению причастны Дмитрий Голуб (Тоф) и Луан Кингисепп (Лука, он гражданин РФ) — бывшие бойцы «Правого сектора». Голуба задержали 4 августа 2016 года в Староконстантинове на квартире его знакомого. А Кингисепп исчез. В марте 2019 года он погиб в результате взрыва гранаты в доме на проспекте Науки в Киеве. Голуб в мае 2019 года был приговорен к пожизненному заключению.

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