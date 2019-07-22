Украина

У Зеленского прояснили ситуацию с отменой блокировки "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Действие ограничительных мер, введенных в отношении российских соцсетей — «Вконтакте» и «Одноклассники» — будет действовать до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке.

Как сообщают в СНБО, секретарь Собеза Александр Данилюк подписал документ, которым Кабмину, СБУ и Национальному банку предписано «неукоснительно соблюдать санкции и мониторинг их эффективности». Также в Совбезе объяснили, в каком случае может быть снят действующий запрет. «В соответствии с Законом Украины „О санкциях“, решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, президента Украины, Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины», — говорится в сообщении СНБО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине ряд пользователей получили доступ к российским пропагандистским ресурсам, в отношении которых действуют санкции.

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