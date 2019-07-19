Украина

В Украине разблокировали "ВКонтакте" и Yandex: что произошло

В Украине неожиданно открылся доступ к ранее запрещенным в стране ресурсам, например, к «Русской весне», к социальной сети «ВКонтакте» и Yandex.

Как минимум три интернет-провайдера — «Воля», Dream line и «Домонет» — открыли доступ некоторым пользователям к запрещенной соцсети.

Также доступны сайтам пропагандистских ресурсов «РИА Новости», ТАСС, НТВ, а также «Русская весна».

В то же время в службе поддержки «Воля» и Dream line журналистам «Обозревателя» заявили, что выполняют украинское законодательство, а ситуация с блокировкой якобы не менялась. Причину доступа интернет-пользователей к ранее запрещенным ресурсам пообещали выяснить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после запрета российских соцсетей в Нацполиции Украины заявляли, что это облегчит работу правоохранителям по некоторым направлениям.

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