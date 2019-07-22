В России подменили слова о Путине и Крыме в переводе книги израильского историка

Мир

В российском переводе книги израильского военного историка Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века» были заменены абзацы о президенте России Владимире Путине, а также об оккупации Россией украинского Крыма.

Книгу выпустило издательство «Синдбад», автор российского перевода — Юрий Гольдберг, сообщает The Insider.

Так, в реальности Харари в главе «Постправда» пишет: «Сегодня нам постоянно говорят, что мы живем в новую и пугающую эру „постправды“ и что ложь и вымысел всюду окружают нас. За примерами далеко ходить не надо. В конце февраля 2014 года российские специальные войска без каких-либо опознавательных знаков, вторглись в Украину и оккупировали стратегические объекты в Крыму. Российское правительство и лично президент Путин несколько раз отрицали, что это были российские войска, и описывали их как стихийные „отряды самообороны“, которые приобрели униформу, похожую на российскую, в местных магазинах. Когда они делали такие довольно нелепые утверждения, Путин и его соратники прекрасно знали, что они врут. […] Согласно российским национальным мифам, Россия — это священное объединение, которое сохранялось на протяжении тысяч лет, несмотря на повторяющиеся попытки злобных врагов завоевать и разделить ее на части. Следуя по стопам монголов, поляков, шведов, армии Наполеона и гитлеровского Вермахта, в 90-х НАТО, США и ЕС попытались уничтожить Россию, отрезав от нее части и создав из них „страны-фейки“, в том числе Украину. Для многих российских националистов идея того, что Украина — отдельная от России страна, — это намного большая ложь, чем все, что сказал президент Путин во время своей священной миссии по восстановлению российской нации».

В российском же переводе этот отрывок искажен. Там Путина заменил Трамп: «Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую пугающую эпоху „постправды“, окруженные ложью и вымыслом. Так, по подсчетам газеты Washington Post за время после своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений. В речи, произнесенной в мае 2018 года, из 98 фактологических утверждений Трампа 76% были ошибочными, вводящими в заблуждение или ни на чем не основанными».

Кроме того, в главе «Взгляд из Кремля» убрано несколько предложений, также о захвате Россией Крыма. Автор на самом деле пишет: «Пока единственным успешным вторжением, осуществленным ведущей державой в 21-м веке, стало российское завоевание Крыма. В феврале 2014 года российские войска вторглись в соседнюю Украину и оккупировали Крымский полуостров, который был впоследствии аннексирован Россией. Почти без какой-либо борьбы Россия заняла стратегически важную территорию, посеяла страх в соседях и восстановила себя в качестве мировой державы. Однако завоевание закончилось успешно благодаря экстраординарному стечению обстоятельств. Ни украинская армия, ни местное население не оказали большого сопротивления россиянам, тогда как остальные державы воздержались от прямого вмешательства в конфликт. Эти обстоятельства будет сложно воспроизвести где-нибудь в мире. Если предусловие для священной войны — это отсутствие врагов, желающих сопротивляться агрессору, это серьезно ограничивает доступные возможности».

В российском переводе говорится: «До сей поры единственным успешным вторжением в 21-м веке, предпринятым великой державой, было присоединение Крыма Россией. Но даже это исключение подтверждает общее правило. Сама Россия не считает аннексию Крыма вторжением в чужую страну, а российские войска практически не встретили ни сопротивления со стороны местного населения, ни со стороны украинской армии. Более того, в результате присоединения Крыма и участия в ряде конфликтов на востоке Украины, Россия приобрела стратегически важные активы и повысила свой международный престиж. Экономическая выгода оказалась гораздо меньшей».

Как писали «ФАКТЫ», недавно известный украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что не верит в то, что Россия напала на Украину.

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